Проверить резерв

Сборная России по футболу сегодня завершит сентябрьский сбор матчем с командой Чехии. Игра будет носить товарищеский характер. Встреча состоится в Ростове на стадионе, который принимал матчи прошедшего чемпионата мира.

Игра с чехами пройдет спустя два дня после победы россиян над командой Турции (2:1). Эта встреча прошла в рамках нового турнира УЕФА — Лиги наций. В статусе главного тренера сборной России Станиславу Черчесову удалось обыграть турков лишь с третей попытки.

— Победа над Турцией — хороший результат, который говорит сам за себя, — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Юран. — В первом тайме наша сборная показывала хороший футбол, во втором сыграли похуже, но наш голкипер Лунев несколько раз спасал команду. В то же время надо понимать, что сейчас у Турции команда не того уровня, что была раньше. Когда-то оттуда и ничью было сложно увезти.

Негативными итогами матча с турками можно считать повреждения, полученные лидерами национальной команды. Травмы получили защитник Федор Кудряшов и форвард Артем Дзюба. Оба точно пропустят предстоящую игру с чехами. Таким образом, вместе с основным нападающими сборная России потеряла и капитана команды: именно Артем Дзюба выходил на поле стадиона в Трабзоне с капитанской повязкой.

— Игра с чехами будет контрольной, и ее результат не столь важен, — заявил «Известиям» вице-президент РФС Сергей Анохин. — Хотя сборная уже приучила всех к победам — болельщики будут ждать от команды положительного результата и хорошей игры. В то же время есть возможность проверить ближайший резерв, так что я не вижу большой проблемы в отсутствии лидеров. Зато у них будет больше времени, чтобы залечить травмы и подготовиться к будущим матчам сборной.

Вероятнее всего, в игре с чехами не смогут принять участия не только Артем Дзюба и Федор Кудряшов. Скорее всего, свой шанс в этот раз получат те, кто не участвовал в предыдущем матче, считают эксперты. Для некоторых же предстоящая игра и вовсе может стать дебютом в составе национальной команды. Например, защитник Егор Сорокин и полузащитник Дмитрий Стоцкий еще ни разу не выходили на поле в футболке первой команды страны.

— Вопрос ротации состава относится, прежде всего, к главному тренеру, — сказал «Известиям» защитник сборной России Константин Рауш. — Наверное, Станислав Саламович думает об этом и знает, какова ситуация в команде. Все решения — за нашим наставником. В любом случае, нас ждет очень важный и сложный матч, к которому мы должны быть полностью готовы.

Не исключены и изменения во вратарской линии. Помимо Андрея Лунева, который удачно сыграл с турками, в заявку сборной включены Антон Шунин и Маринато Гильерме.

— Товарищеский матч открывает большое поле для экспериментов, — заявил «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Не исключаю варианта, при котором в игре с чехами по тайму сыграют Шунин и Гильерме. Хотя тренер сборной может вновь сделать ставку на Лунева, чтобы упрочить его уверенность в себе. В матче с Турцией Андрей был великолепен.

Несмотря на отсутствие ряда лидеров в стане оппонента, в сборной Чехии настраиваются на сложный матч.

— Безусловно, в предстоящей игре Россия сыграет не в лучшем своем составе, — заявил «Известиям» полузащитник сборной Чехии Яромир Змыргал. — Но, тем не менее, у них хватает качественных футболистов. Конечно, ярче остальных в команде выделяется Артём Дзюба. Его игру мы анализировали — он сильный, габаритный форвард, который цепляется за мяч и часто делает полезные передачи. Даже несмотря на то, что он не сыграет с Чехией, Россия показывает командную игру, много атакует, поэтому нам будет непросто.

Также в чешской сборной отмечают и роль наставника российской национальной команды.

— У России шикарная команда и неважно, сыграют ли в их составе ключевые игроки, которые проявили себя на чемпионате мира, — отметил защитник сборной Чехии Радим Ржезник. — Сборная состоит из футболистов, которые выступают в лучших клубах России. А у тренера Станислава Черчесова есть собственное видение игры и он ориентируется на него независимо от наличия или отсутствия определенных игроков. Уверен, наш оппонент покажет игру не хуже, чем на чемпионате мира.

Сборная Чехии также понесла весомые потери в составе. Из-за полученных ранее повреждений предстоящую встречу пропустят несколько лидеров команды.

— К сожалению, у нас есть ряд травмированных игроков, которые не сыграют с Россией, — рассказал «Известиям» бывший защитник сборной Чехии Мартин Иранек. — Не сыграют полузащитники Владимир Дарида и Антонин Барак. Они, безусловно, являются звездами нашей сборной, и их будет не хватать. Тем не менее, у Чехии немало сильных и квалифицированных игроков. Есть, например, нападающий Патрик Шик, защитники Теодор Селассие и Павел Кадержабек, а также вратарь Томаш Вацлик.

До этого сборные России и Чехии встречались трижды. У каждого из этих матчей были разные исходы: обе команды записали на свой счет по победе, а один раз была зафиксирована ничья. Самым памятным для нашей сборной остается игра с чехами на чемпионате Европы в 2012 году. Тогда в первом туре группового этапа российская команда победила сборную Чехии с разгромным счетом 4:1. При этом россияне в итоге так и не смогли преодолеть групповой этап, а чехи вышли в плей-офф.

— Конечно, это будет товарищеский матч, но он, тем не менее, очень престижный, — подвел итог Мартин Иранек. — Россия добилась большого успеха на чемпионате мира, и для Чехии эта встреча станет важной с точки зрения оценки свои сил. Надеюсь, команды покажут хороший футбол с большим количеством голов.

Матчем с чехами сборная Россия завершит свой сентябрьский сбор. В следующий раз национальная команда соберется уже в следующем месяце. Подопечных Станислава Черчесова ждут два домашних матча Лиги наций: с командой Швеции (11 октября) и ответная игра со сборной Турции (14 октября).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter