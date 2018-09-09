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Опубликовано новое видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом

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Фото: youtube.com
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В сети появилось еще одно видео с плавучим краном, который врезался 8 сентября в Крымский мост.

На кадрах, снятыми очевидцем, запечатлены последствия столкновения.

Видео выложено на YouTube, на нем видно, что после аварии часть дороги перекрыта, на месте работают сотрудники экстренных служб. Также по кадрам понятно, что в Керченском проливе бушует шторм.

Ранее в субботу сообщалось, что из-за непогоды находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря и отнесло в сторону моста. В результате он столкнулся с одной из опор. Очевидцы опубликовали видео произошедшего.

После временного ограничения движения Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме.

3 сентября стало известно, что трафик по мосту, связывающему материковую часть РФ с Крымом, значительно превысил показатели Керченской паромной переправы за прошлый год.

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