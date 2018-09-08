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Появилось видео с места столкновения плавкрана с Крымским мостом

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Фото: youtube.com
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Очевидец опубликовал кадры с места инцидента на Крымском мосту, где плавучий кран столкнулся с одной из опор сооружения.

На видеозаписи видно, как автомобили проезжают по участку моста, рядом с которым стоит плавучий кран, а неподалеку от него находится другое судно.

Ранее сообщалось, что утром 8 сентября находившийся на стоянке плавкран сорвало с якоря, в результате чего он столкнулся с опорой Крымского моста. После этого на одном из участков временно ограничили движение автотранспорта. Позднее в субботу Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме.

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