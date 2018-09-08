На Украине рассказали о национальном позоре и достижении дна

Украина пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам, заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко. Так он отреагировал на слова спикера Верховной рады Андрея Парубия, восхвалявшего Адольфа Гитлера.

«Наша страна давно пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам, позорам, после которых в любой стране было бы не только моральное осуждение, повлекшее отставку, но и уголовное преследование», — сказал Червоненко 7 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, высказывания Парубия не что иное, как героизация фашизма.

4 сентября Парубий заявил, что фюрер Третьего рейха являлся «самым большим демократом» и был «основоположником прямой демократии». Он отметил, что изучал это политическое направление, и призвал не забывать о «вкладе» Гитлера в его развитие.

Высказывание политика вызвало волну возмущения даже среди его коллег. В Верховной раде потребовали отставки спикера.

Сам Парубий, объясняя свои слова, заявил, что не восхвалял, а, наоборот, осуждал Гитлера.

Гитлер был основоположником диктатуры Третьего рейха и центральной фигурой национал-социализма. Его политика привела к началу Второй мировой войны.