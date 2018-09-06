Спикер Верховной рады объяснил свои слова о Гитлере

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объяснил, почему назвал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «самым большим демократом». По словам политика, его высказывание означало осуждение этого человека, а не восхищение им.

Парубий отметил, что его очень удивила реакция парламентариев, которые предложили отправить его в отставку за подобные заявления. «Странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что референдум как способ прямой демократии использовался нацистами для манипуляций», — приводит слова спикера рады «РИА Новости».

4 сентября в эфире телеканала ICTV Парубий заявил, что фюрер Третьего рейха был «основоположником прямой демократии». Он также обратил внимание, что прямая демократия в 1930-е годы была одним из ключевых способов манипуляции, и признался, что сам является огромным сторонником такой формы политической организации общества.

Позднее депутаты от партии «Оппозиционный блок» потребовали отправить в отставку спикера Верховной рады. Фракция зарегистрировала постановление об увольнении Парубия.