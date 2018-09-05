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Медведчук считает кощунственным предложение назвать улицу в Киеве именем Маккейна

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Лидер общественной организации «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук считает кощунственной идею переименовать киевскую улицу имени героя Советского Союза Ивана Кудри. Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил назвать ее именем американского сенатора Джона Маккейна.

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«Это кощунство и издевательство над памятью тех, кто боролся с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны и отдал жизнь за победу», — написал Медведчук в Facebook.

Он отметил, что ситуация показывает лишь то, что для украинских властей нет такого предательства, на которое они не пойдут, чтобы угодить США. 

Соответствующая петиция о переименовании улицы была зарегистрирована на сайте киевской городской администрации 28 августа. Она набрала 433 подписи.

Известный антироссийской риторикой сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. В Соединенных Штатах политика вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, он находился во вьетнамском плену.

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