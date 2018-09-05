Медведчук считает кощунственным предложение назвать улицу в Киеве именем Маккейна

Лидер общественной организации «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук считает кощунственной идею переименовать киевскую улицу имени героя Советского Союза Ивана Кудри. Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил назвать ее именем американского сенатора Джона Маккейна.

«Это кощунство и издевательство над памятью тех, кто боролся с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны и отдал жизнь за победу», — написал Медведчук в Facebook.

Он отметил, что ситуация показывает лишь то, что для украинских властей нет такого предательства, на которое они не пойдут, чтобы угодить США.

Соответствующая петиция о переименовании улицы была зарегистрирована на сайте киевской городской администрации 28 августа. Она набрала 433 подписи.

Известный антироссийской риторикой сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. В Соединенных Штатах политика вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, он находился во вьетнамском плену.