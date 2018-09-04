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Стал известен преемник Маккейна в сенате США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Кресло ушедшего из жизни сенатора Джона Маккейна в сенате США займет экс-сенатор от штата Аризона Джон Кайл. Об этом 4 сентября сообщила газета Arizona Republic.

Издание отмечает, что назначение преемника Маккейна очень важно для Республиканской партии, так как ее большинство в сенате держится лишь на одном голосе (50 против 49 демократов).

Предполагается, что Кайл приступит к своим новым обязанностям с осени 2020 года.

На пост назначенного сенатора от штата Аризона также рассматривались кандидатуры вдовы Маккейна Синди и двух бывших членов палаты представителей Джона Шадегга и Мэтта Салмона.

Решение принял губернатор Аризоны Даг Дьюси.

«В Аризоне нет никого более подготовленного, чем Джон Кайл, чтобы представлять наш штат в сенате. Он знает, как функционирует сенат, и произведет немедленный и позитивный эффект на благо жителей Аризоны», –– приводит ТАСС заявление губернатора.

Его решение поддержала и Синди Маккейн.

«Джон Кайл — дорогой друг для меня и Джона. Это огромная дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона», — написала она в Twitter.

Кайл ушел в отставку в 2013 году. Вместе с Маккейном он проработал в сенате США около 18 лет.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

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