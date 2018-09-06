Депутаты рады потребовали отставки восхвалявшего Гитлера спикера Парубия

Депутаты украинской партии «Оппозиционный блок» в Верховной раде потребовали отправить в отставку спикера палаты Андрея Парубия, назвавшего Адольфа Гитлера «самым большим» демократом. Об этом 6 сентября сообщил сопредседатель партии Юрий Бойко.

«Фракция зарегистрировала постановление об увольнении господина Парубия с должности за такое нарушение закона. Настаиваем на его рассмотрении и принятии соответствующих решений», — цитирует его «РИА Новости».

4 сентября спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил в эфире телеканала ICTV, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер был основоположником прямой демократии. Он также обратил внимание, что прямая демократия в 1930-е годы была одним из ключевых способов манипуляции, и признался, что сам является огромным сторонником такой формы политической организации общества.

После высказывания Парубия депутат рады Вадим Рабинович пообещал подать на него в суд за пропаганду фашизма.