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Депутат рады подаст в суд на спикера за восхваление Гитлера

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович планирует подаст в суд на спикера парламента Андрея Парубия за пропаганду фашизма. 

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Причиной тому послужило заявление Парубия, которое он сделал в эфире одного из украинских телеканалов. По словам спикера, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер был самым большим человеком, который практиковал прямую демократию.

«Я сегодня подаю в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена в нашей стране», — приводит слова Рабиновича телеканал «112 Украина».

Также политик попросил посольства всех европейских стран дать оценку действиям Парубия и прекратить все контакты с ним. Народный избранник также призвал отправить спикера в отставку и заставить его извиниться перед народом.

«В-четвертых, нам не о чем договариваться и объединяться с фашистами, теми, кто пропагандирует Адольфа Гитлера в стране, где миллионы людей уничтожили», — заключил он.

Ранее в июне секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пожаловался на большое количество позеров, дилетантов и психически нездоровых людей в политике страны, число которых, по его словам, увеличивается с каждыми новыми выборами.

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