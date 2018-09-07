Глава «Лукойла» прокомментировал изменения в пенсионном законодательстве

Глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов высказал свою позицию по повышению пенсионного возраста в России.

«Люди взрослые и молодежь — это основа для нашего развития, основа для того, чтобы воспитывать людей в патриотизме к своему региону, коллективу и своей компании. Формироваться такое отношение может только под влиянием старшего поколения», — сказал Алекперов.

По его словам, у компании никогда не было проблем опережающей отправки людей на пенсию. Работники трудятся до тех пор, пока сами не почувствуют, что им пора на пенсию, подчеркнул бизнесмен. Он отметил, что сейчас в компании нет сокращения кадров, наоборот, идет постоянный набор новых работников.

Законопроект о внесении изменений в пенсионную систему был предложен правительством в июне, а в июле прошел первое чтение в Госдуме. Документ, в частности, предусматривает, увеличение пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65) и на восемь (до 63) — для женщин.

29 августа президент России Владимир Путин в обращении к гражданам призвал правительство смягчить изменения в пенсионном законодательстве, снизив возраст выхода на пенсию с 63 до 60 лет для женщин и введя льготы для граждан, которые должны выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.

6 сентября в Госдуму поступило несколько пакетов поправок к пенсионному законопроекту.