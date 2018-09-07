Жителя Севастополя наказали условно за вырубку можжевельника

Житель Севастополя получил один год и три месяца лишения свободы условно за незаконную вырубку леса. Решение принял Балаклавский районный суд Севастополя.

Как установило следствие, в феврале 2016 года 22-летний мужчина вырубил в Мекензиевском лесничестве 25 деревьев можжевельника, не имея на это разрешения. Ущерб от его действий оценили в 62 тыс. рублей. Примерно половину суммы лесоруб возместил добровольно.

Как отмечает онлайн-издание «Новый Севастополь», дело рассматривалось в упрощенном порядке по ходатайству подсудимого и из-за его согласия с предъявленными обвинениями. Вынося условный срок, суд учел признание вины, раскаяние, возмещение ущерба и молодой возраст подсудимого.

В конце мая в Горно-Алтайске разгорелся скандал из-за появления в продаже банных веников из можжевельника. Для коренных алтайцев это растение считается священным.