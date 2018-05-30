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Жители Алтая возмущены продажей банных веников из можжевельника

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Жители Горно-Алтайска выступили против свободной продажи банных веников из можжевельника. Для коренных алтайцев это растение считается священным. 

Одна из недовольных обратилась с жалобой к депутату Госдумы Родиону Букачакову. По словам женщины, на которую ссылается ресурс altapress.ru, такое отношение к редкому и ценному растению, которое на Алтае называется «арчын», недопустимо. Это затрагивает религиозные чувства алтайцев.

Депутат разделил опасения жителей Алтая. Дело в том, указал Букачаков, что можжевельник плохо возобновляется в природе. Однако пользу этого растения нельзя недооценивать — там, где оно растет, воздух намного чище.

Установлено, что за сутки 1 га можжевельника испаряет около 30 кг фитонцидов. Это всё равно, что очистить атмосферу крупного города от болезнетворных организмов.

Депутат указал, что для принятия нормативных актов, направленных на прекращение продажи веников из можжевельника, необходима работа с региональными комитетом по национальной политике и министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.

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