«Черных лесорубов» задержали в заповеднике в Хабаровском крае

Банду «черных лесорубов» задержали на границе Большехехцирского заповедника и заказника «Хехцирский». Они действовали в районе сопки Изюбринки, используя гусеничный трактор.

Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье», преступников удалось вычислить двум госинспекторам. Сначала они услышали шум работающей техники, а затем обнаружили трактор, уничтожающий ценные породы деревьев. К нему были прицеплены четыре ствола ясеня маньчжурского.

По данным агентства, задержаны трое лесорубов и водитель. Никакого сопротивления они не оказали и уже дают показания. При них обнаружены радиостанции для поддержания связи с другими членами банды. Трактор, изъятый на месте вырубки, уже фигурировал в другом подобном деле.

Предварительный ущерб оценивается в 35 млн рублей. Расследование дела продолжается.

В середине августа в Иркутской области были задержаны двое мужчин по подозрению в незаконной вырубке леса. Сумма ущерба составила 2,6 млн рублей.