Силуанов назвал курс рубля недооцененным

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что на сегодня курс рубля «достаточно недооценен».

«Связано это с двумя факторами: это ожидание второй волны санкционного давления, а с другой стороны — нестабильность на рынках стран с развивающимися экономиками», — отметил он.

По словам вице-премьера, если курс будет несколько слабее, укрепится платежный баланс, возникнет дополнительный стимул для экспортеров, что приведет к дополнительным поступлениям в бюджет.