Тренер сборной Турции Луческу похвалил Черчесова и Дзюбу

Сборная Турции по футболу серьезно готовится к матчу Лиги наций против российской команды. Об этом в четверг, 6 сентября, заявил главный тренер турецкой дружины Мирча Луческу.

Он отметил, что сборная России не случайно дошла до четвертьфинала чемпионата мира, продемонстрировав на турнире высочайший уровень дисциплины и организации.

Луческу подчеркнул, что не стоит обращать на изменения в составе российской команды по сравнению с мундиалем, поскольку главный тренер команды Станислав Черчесов «очень умный» специалист, а форвард Артем Дзюба находится в «очень хорошей форме», передает ТАСС.

Ранее сегодня Черчесов заявил, что сборную России ждет тяжелый матч с Турцией, которая «всегда играет с большой самоотдачей». Еще одним преимущество турецкой команды, отметил российский специалист, станет поддержка трибун.

Матч между сборными России и Турции в рамках Лиги наций УЕФА пройдет в пятницу, 7 сентября, на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне.