Верховная рада уравняла права мужчин и женщин в армии

Верховная рада Украины приравняла права женщин к правам мужчин в армии, одобрив соответствующий законопроект. За это решение проголосовали 247 народных депутатов Украины. Об этом в четверг, 6 сентября, передает УНИАН.

Отныне женщины в украинской армии будут служить на одинаковых основаниях с мужчинами. Исключениями являются случаи, которые предусмотрены законодательством по вопросам охраны материнства и детства.

Для украинок станет доступна служба в армии по контракту, призыв, прохождение и исполнение воинского долга в запасе.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня опубликования, пишет РЕН ТВ.

Президент Украины Петр Порошенко 3 сентября внес в раду законопроект, который должен закрепить курс страны в ЕС и НАТО. В этот же день глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят перед вступлением страны в альянс.