В Верховной раде осудили новую форму футбольной сборной

Депутаты Верховной рады раскритиковали решение разместить на майках футболистов сборной страны лозунг «Слава Украине». Опрошенные «Известиями» парламентарии заявили, что большинство жителей негативно относятся к этой идее, так как слоган активно использовался украинскими националистами. По их словам, спорт нельзя смешивать с политикой, и такой шаг лишь раскалывает общество. В Совете Федерации считают, что подобные действия киевских властей дискредитируют Украину.

На этой неделе Федерация футбола Украины представила новую форму, в которой будет играть национальная команда. Теперь над фамилией каждого футболиста будет располагаться надпись «Слава Украине». Учитывая, что данный лозунг ассоциируется у многих с пособниками нацистов времен Второй мировой, инициатива вызвала крайне неоднозначную реакцию в украинском обществе, отметил в беседе с «Известиями» депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

— Лично у меня к этому негативное отношение, — заявил украинский парламентарий. — Несмотря на то что в самой фразе «Слава Украине» нет ничего плохого, надо помнить, что она использовалась бандеровцами. Поэтому я категорически против. Кроме того, можно было использовать и более толерантные выражения. Но нынешняя власть использует любые предвыборные темы, которые могут максимально поляризовать общество и вбить в него очередной клин. Они только на этом и выживают. Это все звенья одной цепи: языковая, церковная, теперь футбольная и другие темы. Это принцип «Разделяй и властвуй». «Оппозиционный блок» выступает против этого. Надо прекратить переписывать историю. Недопустимо, когда сносятся памятники освободителям страны от фашистов и чествуются такие персонажи, как Степан Бандера.

Появление на майках сборной Украины по футболу подобного лозунга — очередное подтверждение того, что в стране полным ходом идет принудительная пропаганда национализма, считает народный депутат рады Татьяна Бахтеева.

— Это продвигают националистически настроенные политики, — заявила парламентарий от «Оппозиционного блока». — Это своего рода агония. Спорт нельзя использовать в политических целях. Надо тогда провести референдум и выяснить, кто за какую идеологию и историю. Ведь большая часть населения против таких проявлений. Дошло до того, что Андрей Парубий (спикер Верховной рады. — iz.ru) открыто пропагандирует Гитлера. Люди этого не понимают и очень встревожены. Все это очень опасно и ни к чему хорошему не приведет.

Украина после 2014 года стала местом, где начался настоящий ренессанс фашистской идеологии, заявил «Известиям» член сербской делегации в ПАСЕ, депутат Народной скупщины Александр Шешель.

— Недопустимо прямо или косвенно восхвалять таких «героев», как Степан Бандера. Это абсолютная провокация, на которую Европа должна обратить внимание. С такими вещами надо бороться, а не поощрять, — считает сербский политик.

Подобные инициативы дискредитируют Украину в глазах мирового сообщества, согласен и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Цивилизованные страны так не поступают. Пусть пишут на майках, на спине, на руках — где угодно. От этого у них ничего не поменяется. Остается только надеяться, что на грядущих выборах (намечены на март 2019 года. — iz.ru) украинцы проголосуют за президента-патриота, который не будет работать в интересах группы экстремистов, — отметил российский сенатор.

УЕФА между тем не увидела в происходящем никаких нарушений со стороны сборной Украины. В ассоциации считают, что новая форма соответствует правилам организации в части экипировки команд.

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