Прямой эфир

В Верховной раде осудили новую форму футбольной сборной

Появление лозунга «Слава Украине» на майках игроков национальной команды вносит раскол в общество, считают парламентарии
0
Фото: ТАСС/Пётр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Верховной рады раскритиковали решение разместить на майках футболистов сборной страны лозунг «Слава Украине». Опрошенные «Известиями» парламентарии заявили, что большинство жителей негативно относятся к этой идее, так как слоган активно использовался украинскими националистами. По их словам, спорт нельзя смешивать с политикой, и такой шаг лишь раскалывает общество. В Совете Федерации считают, что подобные действия киевских властей дискредитируют Украину. 

На этой неделе Федерация футбола Украины представила новую форму, в которой будет играть национальная команда. Теперь над фамилией каждого футболиста будет располагаться надпись «Слава Украине». Учитывая, что данный лозунг ассоциируется у многих с пособниками нацистов времен Второй мировой, инициатива вызвала крайне неоднозначную реакцию в украинском обществе, отметил в беседе с «Известиями» депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

— Лично у меня к этому негативное отношение, — заявил украинский парламентарий. — Несмотря на то что в самой фразе «Слава Украине» нет ничего плохого, надо помнить, что она использовалась бандеровцами. Поэтому я категорически против. Кроме того, можно было использовать и более толерантные выражения. Но нынешняя власть использует любые предвыборные темы, которые могут максимально поляризовать общество и вбить в него очередной клин. Они только на этом и выживают. Это все звенья одной цепи: языковая, церковная, теперь футбольная и другие темы. Это принцип «Разделяй и властвуй». «Оппозиционный блок» выступает против этого. Надо прекратить переписывать историю. Недопустимо, когда сносятся памятники освободителям страны от фашистов и чествуются такие персонажи, как Степан Бандера.

Появление на майках сборной Украины по футболу подобного лозунга — очередное подтверждение того, что в стране полным ходом идет принудительная пропаганда национализма, считает народный депутат рады Татьяна Бахтеева.

— Это продвигают националистически настроенные политики, — заявила парламентарий от «Оппозиционного блока». — Это своего рода агония. Спорт нельзя использовать в политических целях. Надо тогда провести референдум и выяснить, кто за какую идеологию и историю. Ведь большая часть населения против таких проявлений. Дошло до того, что Андрей Парубий (спикер Верховной рады. — iz.ru) открыто пропагандирует Гитлера. Люди этого не понимают и очень встревожены. Все это очень опасно и ни к чему хорошему не приведет.

Украина после 2014 года стала местом, где начался настоящий ренессанс фашистской идеологии, заявил «Известиям» член сербской делегации в ПАСЕ, депутат Народной скупщины Александр Шешель.

— Недопустимо прямо или косвенно восхвалять таких «героев», как Степан Бандера. Это абсолютная провокация, на которую Европа должна обратить внимание. С такими вещами надо бороться, а не поощрять, — считает сербский политик.

Подобные инициативы дискредитируют Украину в глазах мирового сообщества, согласен и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Цивилизованные страны так не поступают. Пусть пишут на майках, на спине, на руках — где угодно. От этого у них ничего не поменяется. Остается только надеяться, что на грядущих выборах (намечены на март 2019 года. — iz.ru) украинцы проголосуют за президента-патриота, который не будет работать в интересах группы экстремистов, — отметил российский сенатор.

УЕФА между тем не увидела в происходящем никаких нарушений со стороны сборной Украины. В ассоциации считают, что новая форма соответствует правилам организации в части экипировки команд.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017