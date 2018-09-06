Медведев пообещал не повышать уровня налоговой нагрузки в течение 6 лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство не планирует ближайшие шесть лет повышать уровень налоговой нагрузки. Об этом он сказал 6 сентября на Московском финансовом форуме.

«Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие шесть лет, это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый мораторий и не планируем ничего изменять», — отметил Медведев.

Как сказал глава кабинета министров, в настоящее время «фискальная нагрузка России соответствует уровню, который принят в странах Организации экономического сотрудничества и развития», уточняет ТАСС.

Премьер-министр также отметил, что России удалось вопреки санкциям и кризисам вернуть экономику к росту, создав за предыдущие годы «достаточно неплохую базу для дальнейшего развития».

В июне правительство приняло решение о сохранении льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при реализации налогового маневра в топливно-энергетическом комплексе.