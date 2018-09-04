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Медведев осмотрел первый цифровой район электрических сетей в Подмосковье

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Фото: пресс-служба «Российских сетей»
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил 4 сентября первый цифровой район электрических сетей (РЭС) Подмосковья. Премьер-министра сопровождали министр энергетики Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Экскурсию по пилотному проекту, запущенному на территории подстанции «Слобода» в Истринском районе, провел генеральный директор компании «Российские сети» Павел Ливинский.

Работы по созданию цифрового РЭС начались в июле 2018 года и полностью завершатся к концу 2019 года.

РЭС дистанционно и в режиме реального времени управляет всем электрооборудованием, отслеживает передачу и потребление электроэнергии, а также обеспечивает самодиагностику на основе технологии Big Data.

Медведеву продемонстрировали возможности диспетчерского щита, на котором транслируется вся необходимая информация о сети. На примере смоделированного сбоя премьер-министру показали, как с помощью универсального экрана можно восстановить электроснабжение за считаные минуты.

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По словам Ливинского, переход к цифровому РЭС обеспечит не только надежность, но и экономический эффект от 224 млн рублей в год. «Выйти на эти показатели вполне реально за счет снижения затрат на оптимизацию режимов работы оборудования, снижения потерь, расходов на обслуживание и эксплуатацию», — объяснил глава «Россетей».

В цифровой РЭС будет интегрирована реализация проекта «Цифровой электромонтер», в рамках которого сотрудники аварийных бригад смогут удаленно получать задания, оформлять необходимые допуски и фиксировать начало и окончание работ.

После осмотра РЭС Медведев провел совещание по вопросам функционирования российского электросетевого комплекса.

«Впервые совещание прошло под председательством премьер-министра на территории первого цифрового района, который развивают «Россети». Это подтверждает внимание правительства и Министерства энергетики к проектам группы компании, реализуемым в рамках построения цифровой сети на территории России», — сказал Ливинский.

«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Предприятие управляет 2,34 млн км линий электропередачи. Контролирующим акционером является государство, которому принадлежит 88,04%.

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