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Тимакова покинет пост пресс-секретаря Медведева

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Наталья Тимакова завершает работу на посту пресс-секретаря российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом она заявила в четверг, 6 сентября. 

«В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБ, куда намереваюсь перейти», — приводит ее слова «Интерфакс»

При этом Тимакова не уточнила, на какую должность планирует перейти. Она предложила дождаться официальных назначений. 

Новым пресс-секретарем премьер-министра станет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня» Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра», — цитирует его «РИА Новости».

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