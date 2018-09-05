МИД Австрии призвал к перезапуску отношений с Россией

Страны Евросоюза должны перейти от слов к делу и провести перезагрузку отношений с Россией, написала глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своей статье для немецкой газеты Welt. Колонка была опубликована 4 сентября.

«Никто при всех внутренних разногласиях не сомневается, что мы как ЕС должны вывести отношения с Россией на новый уровень», — заявила министр.

Она напомнила, что ранее о необходимости стратегического партнерства с Россией заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

Вместе с тем политик посетовала, что сегодня «доминируют только мысли», а сам ЕС еще далек от конкретных переговоров.

По мнению Кнайсль, хорошим началом для восстановления связей Евросоюза и России стало бы признание Москвы партнером в Сирии или Йемене. Она отметила, что осенью 2018 года ситуация на востоке Украины зашла в тупик, поэтому ориентир для кооперации должен исходить с Востока, указывает ТАСС.

18 августа глава МИД Австрии вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На торжество был приглашен президент России Владимир Путин. Российский лидер подарил молодоженам старинную масловыжималку, тульский самовар и картину с сельским пейзажем. Также перед главой австрийского МИДа и ее супругом выступил Кубанский казачий хор.