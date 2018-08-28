Мимо Вены: как в Европе противодействуют «Росатому»

«Росатом» продолжает работы на венгерской АЭС «Пакш», несмотря на противодействие со стороны Австрии и Люксембурга. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в правительстве Венгрии. Ранее Вена подала иск в Европейский суд, выступив против того, чтобы Еврокомиссия субсидировала расширение станции. Министр устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кёстингер заявила «Известиям», что не имеет ничего против строительства АЭС в Венгрии, но не хочет, чтобы на это шли «общеевропейские деньги».

Венгрия рассчитывает на положительный исход слушаний в Европейском суде, и в настоящее время иск Австрии не мешает текущим работам на АЭС, пояснил «Известиям» источник в венгерском правительстве. Собеседник отметил, что разрешение Еврокомиссии на расширение «Пакш» было получено в марте 2017 года и до его отзыва по решению суда оно остается в силе.

— «Пакш» покрывает около 50% энергопотребления страны. Венгрия импортирует до 33% электроэнергии, а в жаркие дни эти цифры достигают 45%. Поэтому мы крайне заинтересованы в проекте, — заявил источник.

В «Росатоме» «Известиям» заявили, что эта ситуация — внутренний вопрос взаимодействия между членами Европейского союза, однако напомнили о принципе прецедентного права. Ранее аналогичный иск Австрия подала в суд ЕС по поводу государственной поддержки строительства АЭС «Хинкли-Пойнт С» в Великобритании. В июле 2018 года этот иск был отклонен.

«Росатом» заключил соглашение с Венгрией о расширении АЭС в 2014 году. Проект получил название «Пакш-2».

— На сегодняшний день сооружение двух энергоблоков находится на этапе подготовки лицензионной документации. После получения лицензии начнутся строительные работы на площадке, — заявили в российском ведомстве. — Ожидается, что новые блоки АЭС будут введены в строй уже в 2025 году.

Вена уже давно выступает против использования ядерной энергии и не считает ее адекватным ответом на изменение климата, сказала австрийский министр Элизабет Кёстингер. Поэтому желание Венгрии расширять действующую с 1974 года АЭС «Пакш», увеличив количество реакторов с четырех до шести, вызвало негативную реакцию в австрийской столице.

— Мы уважительно относимся к праву каждого государства самому определять энергетическую политику. Иск Австрии не направлен против самой Венгрии. Наша заявка относится исключительно к решению Еврокомиссии, которая ранее одобрила субсидирование строительства АЭС «Пакш-2», — заявила «Известиям» Элизабет Кёстингер.

Она также добавила, что выделение субсидий Будапешту должно регулироваться законодательством ЕС и не должно нарушать принцип конкуренции.

Люксембург стал единственным государством ЕС, поддержавшим австрийскую инициативу. Стоит отметить, что Европейский суд, который будет рассматривать иск, располагается как раз в Люксембурге.

Строящаяся АЭС может внести некоторый раскол в отношения двух стран ЕС, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

— В отношениях Австрии и Венгрии могут появиться полутона прохладности. Но не думаю, что АЭС будет системообразующим негативным фактором, — заявил эксперт.

Говоря о том, что побудило Вену подать иск против венгерского проекта, ученый пояснил, что движение экологов, выступающее в том числе против ядерной энергетики, имеет серьезную поддержку у большей части населения Австрии. В пользу этого говорит и то, что на президентских выборах 2016 года победил Александр Ван дер Беллен, до этого более 20 лет занимавший пост лидера Партии зеленых.

Александр Камкин добавил, что антиядерный настрой Вены поддерживает не только Люксембург. После аварии на «Фукусиме» в 2011 году правительство канцлера Ангелы Меркель анонсировало закрытие всех АЭС на территории Германии к 2022 году. До японской катастрофы в ФРГ действовали 17 атомных станций, которые вырабатывали около 25% всей электроэнергии страны. В Берлине планируют уже к 2030 году перейти на возобновляемые источники энергии, а пока в этом плане возрастает роль ископаемых источников топлива. И российский «Северный поток – 2» здесь придется как нельзя кстати.

Проект по расширению станции «Пакш-2» получил одобрение на самом высоком уровне — в августе 2017 года на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова полностью профинансировать строительство новых блоков «Пакш». Ранее условия контракта предполагали, что из €12,5 млрд, необходимых для проекта, 10 млрд будут выделены Россией в виде государственного кредита со сроком погашения в течение 21 года. Выплачивать кредит Венгрия будет в том числе за счет субсидий, предоставляемых Еврокомиссией.

Точная дата суда по австрийскому иску пока не объявлена.