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Мимо Вены: как в Европе противодействуют «Росатому»

Австрия не сможет помешать строительству российской АЭС в Венгрии
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Фото: TASS/AP/Bela Szandelszky
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«Росатом» продолжает работы на венгерской АЭС «Пакш», несмотря на противодействие со стороны Австрии и Люксембурга. Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в правительстве Венгрии. Ранее Вена подала иск в Европейский суд, выступив против того, чтобы Еврокомиссия субсидировала расширение станции. Министр устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кёстингер заявила «Известиям», что не имеет ничего против строительства АЭС в Венгрии, но не хочет, чтобы на это шли «общеевропейские деньги».

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Венгрия рассчитывает на положительный исход слушаний в Европейском суде, и в настоящее время иск Австрии не мешает текущим работам на АЭС, пояснил «Известиям» источник в венгерском правительстве. Собеседник отметил, что разрешение Еврокомиссии на расширение «Пакш» было получено в марте 2017 года и до его отзыва по решению суда оно остается в силе.

— «Пакш» покрывает около 50% энергопотребления страны. Венгрия импортирует до 33% электроэнергии, а в жаркие дни эти цифры достигают 45%. Поэтому мы крайне заинтересованы в проекте, — заявил источник.

В «Росатоме» «Известиям» заявили, что эта ситуация — внутренний вопрос взаимодействия между членами Европейского союза, однако напомнили о принципе прецедентного права. Ранее аналогичный иск Австрия подала в суд ЕС по поводу государственной поддержки строительства АЭС «Хинкли-Пойнт С» в Великобритании. В июле 2018 года этот иск был отклонен. 

«Росатом» заключил соглашение с Венгрией о расширении АЭС в 2014 году. Проект получил название «Пакш-2».

— На сегодняшний день сооружение двух энергоблоков находится на этапе подготовки лицензионной документации. После получения лицензии начнутся строительные работы на площадке, — заявили в российском ведомстве. — Ожидается, что новые блоки АЭС будут введены в строй уже в 2025 году.

Вена уже давно выступает против использования ядерной энергии и не считает ее адекватным ответом на изменение климата, сказала австрийский министр Элизабет Кёстингер. Поэтому желание Венгрии расширять действующую с 1974 года АЭС «Пакш», увеличив количество реакторов с четырех до шести, вызвало негативную реакцию в австрийской столице.

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— Мы уважительно относимся к праву каждого государства самому определять энергетическую политику. Иск Австрии не направлен против самой Венгрии. Наша заявка относится исключительно к решению Еврокомиссии, которая ранее одобрила субсидирование строительства АЭС «Пакш-2», — заявила «Известиям» Элизабет Кёстингер.

Она также добавила, что выделение субсидий Будапешту должно регулироваться законодательством ЕС и не должно нарушать принцип конкуренции.

Люксембург стал единственным государством ЕС, поддержавшим австрийскую инициативу. Стоит отметить, что Европейский суд, который будет рассматривать иск, располагается как раз в Люксембурге.

Строящаяся АЭС может внести некоторый раскол в отношения двух стран ЕС, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

— В отношениях Австрии и Венгрии могут появиться полутона прохладности. Но не думаю, что АЭС будет системообразующим негативным фактором, — заявил эксперт.

Говоря о том, что побудило Вену подать иск против венгерского проекта, ученый пояснил, что движение экологов, выступающее в том числе против ядерной энергетики, имеет серьезную поддержку у большей части населения Австрии. В пользу этого говорит и то, что на президентских выборах 2016 года победил Александр Ван дер Беллен, до этого более 20 лет занимавший пост лидера Партии зеленых.

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Александр Камкин добавил, что антиядерный настрой Вены поддерживает не только Люксембург. После аварии на «Фукусиме» в 2011 году правительство канцлера Ангелы Меркель анонсировало закрытие всех АЭС на территории Германии к 2022 году. До японской катастрофы в ФРГ действовали 17 атомных станций, которые вырабатывали около 25% всей электроэнергии страны. В Берлине планируют уже к 2030 году перейти на возобновляемые источники энергии, а пока в этом плане возрастает роль ископаемых источников топлива. И российский «Северный поток – 2» здесь придется как нельзя кстати.

Проект по расширению станции «Пакш-2» получил одобрение на самом высоком уровне — в августе 2017 года на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова полностью профинансировать строительство новых блоков «Пакш». Ранее условия контракта предполагали, что из €12,5 млрд, необходимых для проекта, 10 млрд будут выделены Россией в виде государственного кредита со сроком погашения в течение 21 года. Выплачивать кредит Венгрия будет в том числе за счет субсидий, предоставляемых Еврокомиссией.

Точная дата суда по австрийскому иску пока не объявлена.

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