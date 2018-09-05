В Кремле прокомментировали претензии ЦИК к Google

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал работой мониторинг СМИ на вопрос соответствия законам России. Так он в среду, 5 сентября, прокомментировал вопросы журналистов о претензиях Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к интернет-компании Google.

«Это обычная ежедневная работа — мониторить СМИ, информационные площадки на предмет соответствия действующему законодательству», — сказал он. По словам Пескова, относиться к происходящему как к чрезвычайной ситуации нельзя.

Генпрокуратура России направила Google предостережение о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны. О вероятных нарушениях закона со стороны компании сообщил Роскомнадзор. К корпорации обратилась и ЦИК, обвинив Google в распространении через свой поисковик призывов к участию в несогласованных митингах.

В Google отказались давать комментарии, заявив, что рассматривают поступившие обращения.