Лавров рассказал о попытках превращения Дамаска в столицу ИГ

Дамаск мог стать столицей создаваемого ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) «халифата», если бы Москва не оказала поддержку сирийским властям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 4 сентября.

«Никто из тех, кто сегодня возвышает голос на предмет спасения человеческих жизней, уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, никто пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить захват террористами Дамаска», — цитирует его «Коммерсант».

Глава МИДа отметил, что для Сирии остается угроза со стороны запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра», которая сосредоточила свои силы в провинции Идлиб и которую США хочет вывести из-под удара.

31 августа Лавров заявил, что правительство Сирийской Арабской Республики имеет полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.