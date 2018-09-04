В Сирии назвали несерьезной роль ООН в возвращении беженцев

Организация Объединенных Наций (ООН) не оказывает никакого содействия в возвращении сирийских беженцев на родину. Об этом 4 сентября заявил министр примирения Сирийской Арабской Республики Али Хайдар.

«Сейчас ООН не играет никакой действенной, серьезной и ясной положительной роли в возвращении беженцев», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости».

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году ВС России заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков. В настоящий момент российская сторона помогает руководству страны восстанавливать инфраструктуру и способствовать возвращению беженцев.

В июле Минобороны РФ создало на территории Сирии центр приема, распределения и размещения беженцев, где им помогают вернуться на родину.

В августе глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что с 2015 года в Сирию вернулось более 1 млн человек, а в настоящее время работа по восстановлению инфраструктуры позволяет вернуться в страну еще 1 млн беженцев.