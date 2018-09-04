«Натали Турс» остановила туроператорскую деятельность

Российская компания «Натали Турс» с 4 сентября остановила туроператорскую деятельность в связи с исключением из реестра юридических лиц, работающих под ее брендом. Из реестра удалили ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Туроператор Натали Турс», работающих под брендом «Натали Турс».

«В текущих обстоятельствах мы были вынуждены принять это сложное решение после 26 лет работы на туристическом рынке России», — говорится в сообщении на сайте компании.

Туроператор посоветовал обращаться за компенсациями в страховую компанию «Ингосстрах» и опубликовал перечень документов, необходимых для возмещения.

После приостановки продаж 4 июля «Натали турс» оказала услуги по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн рублей. Но это, как отмечают в компании, «лишь частично покрывает полученные авансы».

3 сентября Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс». Решение агентства по делам туризма связано с аннулированием всех туров с 4 июля.

В начале июля руководство объявило об отмене всех туров из-за финансовых проблем. Тогда президент организации Владимир Воробьев 17 июля сказал, что туроператор делает всё для исправления ситуации и возвращения на российский рынок.