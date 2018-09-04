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Страховая компания начала прием заявлений от клиентов «Натали Турс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявлений от клиентов турфирмы «Натали Турс», исключенной 3 сентября из единого федерального реестра туроператоров. Об этом сообщили представители компании.

Как отмечает телеканал «Звезда», на рынке туроператора представляют четыре компании: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Туроператор «Натали Турс» и ООО «Центр туризма «Согласие» — последняя до сих пор остается в реестре.

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«Размер финансового обеспечения, определенный в договорах страхования гражданской ответственности ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», составляет 50 млн рублей, для договора страхования ООО «Туроператор «Натали Турс» — 500 тыс. рублей», — приводит ТАСС комментарий представителя страховщика. Общая сумма финансового обеспечения по этим компаниям составляет 100,5 млн рублей.

Размер выплаты каждому пострадавшему туристу будет определен через 30 дней после формирования реестра требований для расчета пропорции. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рекомендуют не затягивать с обращением к страховщику.

«Исключение «Натали Турс» из реестра туроператоров и, как следствие, невозможность компании продолжать операторскую деятельность, является основанием для туристов обращаться за выплатами в страховую компанию, подтверждают юристы», — приводит сообщение ассоциации Агентство городских новостей «Москва».

3 сентября Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров компании «Панорама Тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали Турс», работавшие на рынке под брендом «Натали Турс». Такое решение было принято из-за аннулирования туров компаний с 4 июля.

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