Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс». Соответствующий приказ размещен в понедельник, 3 сентября, на сайте ведомства.

Всего из реестра исключили три организации: «Панорама Тур», «Агентство путешествий «Натали» и «Туроператор «Натали Турс». Решение Ростуризма связано с аннулированием всех туров с 4 июля.

Начальник правового управления ведомства Изо Арахамия подтвердила ТАСС исключение туроператора из единого реестра. При этом она отказалась от более подробных комментариев.

Компания «Натали Турс» работает на рынке более 25 лет. В начале июля руководство объявило об отмене всех туров из-за финансовых проблем. Президент организации Владимир Воробьев 17 июля сказал, что туроператор делает всё для исправления ситуации и возвращения на российский рынок.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, подавляющее большинство клиентов «Натали Турс» смогут получить в качестве компенсаций за несостоявшиеся туры лишь по 4,5 тыс. рублей, на полный возврат средств стоит рассчитывать только единицам.