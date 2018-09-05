Алексей Швед: «Знаю, что папа хорошо подготовит меня к сезону»

Сборная России по баскетболу продолжает подготовку к двум важнейшим матчам квалификации чемпионата мира – 2019 с командами Чехии (13 сентября в Пардубице) и Болгарии (16 сентября в Химках). Главной позитивной новостью за этот период стало возвращение в сборную 29-летнего Алексея Шведа. Баскетболист не мог принять участие в предыдущих матчах отбора из-за совпадения календарей Евролиги и ФИБА. Сейчас главный европейский клубный турнир ушел на каникулы, и главный тренер нашей команды Сергей Базаревич может воспользоваться услугами одного из лучших защитников европейского баскетбола.

В интервью «Известиям» Алексей Швед рассказал о своем отпуске, предстоящих играх квалификации, задачах «Химок» на новый сезон и поделился мнением о переходе Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

— Часть отпуска вы провели в Японии. Какие впечатления остались от этой страны? Какой город или место больше всего запомнилось?

— В Японии очень воспитанные, добрые люди, которые уважают свои традиции и всегда готовы помочь. Я был в Токио и Киото. Если столица Японии — настоящий мегаполис, то Киото — традиционный город, где жители ходят в национальной одежде, кимоно. Я сделал для себя много открытий, погрузился в другую культуру. К тому же в Японии очень вкусная еда, просто нереально вкусная. Всем советую хотя бы раз посетить эту страну.

— Вы уже запланировали следующий визит в Страну восходящего солнца?

— Надеюсь, это будет Олимпиада-2020 в Токио.

— Недавно лидер сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский подписал контракт с клубом «Санбердс» из Осаки и признался, что его мечтой было пожить в Японии. У вас не возникало таких мыслей?

— Уверен, что Дима получит удовольствие от жизни в этой стране и игры за новый клуб. Хочу пожелать ему удачи. Если говорить про себя, то я надеюсь, что в ближайшие годы буду играть в баскетбол на высоком уровне. По завершении карьеры такой сценарий возможен, но маловероятен. Однако приезжать в Японии я буду точно.

— Из Японии вы отправились в Калифорнию. Говорят, для вас это самое комфортное место на земле?

— Думаю, что да. В Лос-Анджелесе всегда хорошая погода. Я езжу туда каждый год, появилось уже много знакомых.

— Удалось в межсезонье заехать в родной Белгород и по традиции потренироваться под руководством отца?

— Я был в Белгороде три недели. Набирал форму под руководством отца (Виктор Швед — заслуженный тренер России. — «Известия»), мама, кстати, тоже с нами тренировалась. Великолепно провели время. Всегда рад приехать в родной город, побыть с родителями, повидаться с друзьями. Плюс я знаю, что папа хорошо подготовит меня к сезону. Не раз в этом убеждался.

— Ваша жена Анастасия выиграла чемпионат России по вейксерфу. У вас не было желания когда-нибудь попробовать покататься за катером?

— Летом она тренируется практически каждый день. Ей нравится сам процесс, а тут пришла и большая победа. Она молодец. Возможно, я тоже когда-нибудь попробую и встану на серф. Мне это интересно.

— После завершения карьеры?

— Скорее всего, да. Пока на это увлечение у меня совсем нет времени.

— Вы впервые приехали с Евробаскета в сборную. Соскучились по атмосфере в национальной команде?

— Конечно, соскучился. Был рад увидеть ребят, наш тренерский штаб, персонал. В сборной отличная атмосфера. Хорошо, что мы собрались за две недели до первой официальной игры. За это время у нас получится наиграть связи, вспомнить все командные взаимодействия. В этом нам поможет участие в Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге (турнир с участием сборных России, Польши и Израиля пройдет с 6 по 8 сентября. — «Известия»).

— Как думаете, игры против команд Чехии и Болгарии станут «легкой прогулкой» для нашей команды?

— Не думаю. В Европе не осталось слабых сборных, тем более это уже второй квалификационный раунд. Нам будет непросто, но мы постараемся одержать две победы. Все ребята хотят поехать на чемпионат мира.

— Какие цели вы поставили перед собой в «Химках» в новом сезоне? Клуб готов сделать шаг вперед в Евролиге и выйти в «Финал четырех»?

— Мы надеемся на это. Но для начала надо подготовиться к сезону. В «Химках» всегда великолепная атмосфера, все друг другу помогают, подсказывают. Новички быстро у нас адаптируются. Будем идти от игры к игре и увидим результат в конце сезона.

— Летом у вас была возможность уехать в NBA...

— Ситуацию уже описал мой агент Обрад Фимич. Добавить мне особо нечего. Я сконцентрирован на выступлении в «Химках».

— Этим летом главным событием в NBA стал переход Леброна Джеймса в «Лейкерс». Как думаете, команда будет бороться за высокие места в новом сезоне?

— Леброн приходит в любую команду, и она автоматически становится претендентом на чемпионство. Это огромный плюс для «озерников». После того как Коби Брайант закончил карьеру, они не выходили в плей-офф и ждали свою звезду. Теперь ситуация изменится. К тому же кроме Джеймса в команде много молодых ребят, которые в дальнейшем смогут играть на высочайшем уровне и стать суперзвездами. Посмотрим. Думаю, многие будут ждать этот сезон во многом из-за «Лейкерс».

— Хотели бы поиграть с Леброном Джеймсом в одной команде?

— Я никогда не задумываюсь об этом. Просто хочу играть и приносить пользу.

— В сентябре исполнится 30 лет победе сборной СССР на Олимпийских играх – 1988. Помните тот триумф советского баскетбола? Кто из игроков той команды вам больше всего нравился?

— Конечно, я смотрел матчи сеульской Олимпиады. В то время в сборной играло много игроков экстра-класса — Сабонис, Тараканов, Куртинайтис, Тихоненко, Хомичюс, Сокк… Не стал бы кого-то выделять, все-таки баскетбол — командный вид спорта. Они добились этого результата вместе с тренерами и персоналом команды. Могу сказать, что это большая победа, которую будут помнить еще долго. Так же как и победу в Мюнхене-1972. Не зря фильм «Движение вверх» был таким популярным в прокате.

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