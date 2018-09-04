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Ученые обнаружили устойчивые ко всем антибиотикам бактерии

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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Три новых штамма стафилококка, которые устойчивы ко всем известным антибиотикам и способны вызвать неизлечимые заболевания, выявили ученые из Австралийского национального университета.

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Группа специалистов проводила исследование на базе 78 стационаров в 10 странах мира. Оно было направлено на изучение устойчивости больничных бактерий к лекарствам. Так, наибольшую опасность для людей с ослабленным иммунитетом представляет Staphylococcus epidermidis.

«Выявление новых штаммов означает, что мы регулярно используем новейшие антибиотики, очень дорогие и токсичные, а бактерии приспосабливаются к ним», — отметил автор исследования, директор микробиологического диагностического отделения университета Мельбурна Бен Хауден.

Он также напомнил, что использование антибиотиков в качестве предупредительной меры лишь способствует развитию устойчивости бактерий к лекарствам, пишет ТАСС.

В августе было опубликовано исследование ученых из Каирского университета, согласно которому говядина и курятина, производимые с использованием антибиотиков, могут стать первыми источниками неуязвимых бактерий, способных вызвать смертельные эпидемии среди людей.

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