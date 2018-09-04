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В Госдуме предложили Порошенко исключить Крым из конституции Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президенту Украины Петру Порошенко, который предложил исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте, базирующемся в Крыму, стоит исключить в целом всё, что связано с полуостровом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Он отметил, что это было бы логичным решением, так как Крым давно является частью России и никак не связан с Украиной.

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«Киеву следует действовать, исходя из реальной политической обстановки, и оставить все иллюзии насчет возвращения полуострова», –– приводит его слова «РИА Новости».

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что у Киева «руки коротки» выгнать Черноморский флот из Крыма.

«Уже нет ни договора по флоту, ни прежней Украины. И выгнать Черноморский флот он может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки», — сказал политик RT.

3 сентября Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте.

Речь идет о договоре 2010 года, согласно которому пребывание ЧФ на Украине после 2017 года продлевается на 25 лет с возможностью последующего продления. За это Киев получил скидку на российский газ в размере $100 за 1 тыc. куб. м.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к России высказались 96,77% жителей региона. Несмотря на это, Украина считает полуостров своей территорией.

Москва неоднократно подчеркивала, что референдум не нарушил международного права и устава ООН и, следовательно, является легитимным.

4 сентября сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин не исключил возможного размещения баз НАТО в стране после внесения изменений в конституцию.

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