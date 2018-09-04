Прямой эфир

МИД Украины предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения «биометрического визового режима» с Россией.

По его словам, Киев должен контролировать, «кто и каким образом пересекает границу».

«Для этого мы начали биометрию, для этого в будущем будет внедряться квазиразрешительная система, а потом механизм мониторинга, кто и где передвигается», — сказал Климкин в эфире ICTV.

Украинский министр добавил, что «с самого начала говорил о необходимости биометрического визового режима, так как просто ставить печати сотне тысяч людей — это не работает».

17 августа депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Юрий Чижмарь предложил ввести визовый режим с РФ. В Госдуме ответили, что принятие Украиной таких мер будет равносильно «выстрелу себе в ногу».

Сейчас между Россией и Украиной продолжает действовать безвизовый режим. Однако с 1 января 2018 года Киев ввел биометрический контроль для всех иностранных граждан. С начала года такой контроль прошли 240 тыс. россиян, отмечает RT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД Украины заявил о желании пересмотреть договорно-правовую базу с РФ
Украина засекретила предложения по закрытию железнодорожного сообщения с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017