МИД Украины предложил ввести «биометрический визовый режим» с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения «биометрического визового режима» с Россией.

По его словам, Киев должен контролировать, «кто и каким образом пересекает границу».

«Для этого мы начали биометрию, для этого в будущем будет внедряться квазиразрешительная система, а потом механизм мониторинга, кто и где передвигается», — сказал Климкин в эфире ICTV.

Украинский министр добавил, что «с самого начала говорил о необходимости биометрического визового режима, так как просто ставить печати сотне тысяч людей — это не работает».

17 августа депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Юрий Чижмарь предложил ввести визовый режим с РФ. В Госдуме ответили, что принятие Украиной таких мер будет равносильно «выстрелу себе в ногу».

Сейчас между Россией и Украиной продолжает действовать безвизовый режим. Однако с 1 января 2018 года Киев ввел биометрический контроль для всех иностранных граждан. С начала года такой контроль прошли 240 тыс. россиян, отмечает RT.