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Макрон пожаловался школьникам на нелегкую жизнь президента

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президент Франции Эммануэль Макрон побывал 3 сентября в гостях у шестиклассников колледжа Жюля Ренара во французском городе Лаваль, где пообщался с учениками и рассказал им о своей работе на посту главы государства.

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Как сообщает Le Figaro, Макрон заявил, что не считает свою должность профессией.

«Я не совсем уверен, что это профессия. Президент — это тот, кого выбрали, это мандат. Здесь необходимы навыки, как и в любой профессии, но нельзя точно сказать, что это профессия», — сказал президент Франции.

Он отметил, что в живущей по демократическим принципам Франции у президента нет привилегий, кроме того, быть главой государства не так легко.

«И потом это как посмотреть. Я считаю, что это все-таки честь. Бывают дни, когда это кажется привилегией, а бывает и наоборот. Бывают легкие дни, а бывают и сложные», — сказал Макрон.

Le Figaro отмечает, что в этом вопросе Эммануэль Макрон не сильно отличается от своих предшественников. Ранее о том, что быть президентом «нелегко», заявляли Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Накануне в интервью шведскому телеканалу SVT Макрон заявил о своем уважении к президенту РФ Владимиру Путину и рассказал, о чем тот «мечтает».

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