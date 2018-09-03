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Макрон рассказал о «мечтах» Путина

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto
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Президент России Владимир Путин «мечтает о развале Евросоюза». Такое мнение выразил французский лидер Эммануэль Макрон, отметив, что уважает российского коллегу.

На позиции лидера
На встрече с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил о незаменимой роли России на международной арене

«Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — сказал он в интервью шведскому телеканалу SVT.

На рассуждения об отношениях России и Франции Макрона натолкнула ведущая программы. Она рассказала об инциденте на шведском радио, когда лидеру демократической партии страны предложили выбрать между Путиным и Макроном. Политик отказался выделить кого-либо в качестве своего ориентира.

«Я думаю, это говорит о многом. Это значит, что этот лидер не знает то, в каком порядке должны идти ценности и политические интересы», — прокомментировал Макрон.

Ранее Макрон заявил о желании видеть Россию в составе саммита G8 и вере в отношения с Москвой.

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