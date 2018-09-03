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Песков напомнил о приверженности России Минскому процессу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Убийство главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко не означает выхода России из Минского процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 3 сентября.

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«После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из Минского процесса», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что РФ «была и остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих [Минских] договоренностей».

Песков подчеркнул, что «подобные террористические акты никоим образом не способствуют этому процессу».

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе «Сепар». Он получил смертельное ранение в голову. Также погиб телохранитель главы ДНР. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Власти республики квалифицировали произошедшее как теракт.

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