Песков напомнил о приверженности России Минскому процессу

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко не означает выхода России из Минского процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 3 сентября.

«После произошедшего террористического акта очень сложно о чем-то говорить с украинской стороной, но это не означает, что Россия выходит из Минского процесса», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что РФ «была и остается страной, которая всегда говорила, что именно Киев тормозит реализацию этих [Минских] договоренностей».

Песков подчеркнул, что «подобные террористические акты никоим образом не способствуют этому процессу».

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе «Сепар». Он получил смертельное ранение в голову. Также погиб телохранитель главы ДНР. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек. Власти республики квалифицировали произошедшее как теракт.