Власти Биробиджана планируют убрать ТЭЦ из центра города

Из центра Биробиджана могут убрать главную городскую котельную. Работающая на угле ТЭЦ является источником загрязнения, ее надо вынести за пределы столицы и определиться с иным видом топлива.

Об этом в интервью ИА EAOMedia заявил мэр Биробиджана Евгений Коростелев. При этом он признал, что реализация этой идеи потребует больших затрат, и без помощи федерального центра этого сделать не получится.

Также градоначальник отметил, что в 500-метровой зоне вокруг ТЭЦ запрещено строить жилые дома, а сейчас котельная расположена в центре города.

Коростелев считает нужным проработать вопрос переноса котельной с энергетиками, которые «смотрят на проблему более профессионально и широко».

Между тем ТЭЦ начали готовить к новому отопительному сезону. Важность этого, по словам мэра, подчеркивается прошлым сезоном, который был отмечен многочисленными авариями. Так, на самой ТЭЦ и теплотрассах произошло несколько поломок, из-за которых горожане вынуждены были мерзнуть в своих домах.