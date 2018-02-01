Очередная авария произошла на ТЭЦ в Биробиджане

Очередная авария в главной котельной ТЭЦ Биробиджана произошла накануне, 31 января. В результате работа одного из котлов была приостановлена. Специалисты отметили, что температура воды, поступающей потребителям, ниже заданного нормами уровня.

В связи с аварийной ситуацией правительство ЕАО провело внеочередное заседание. По словам мэра Биробиджана Евгения Коростелева, пока случившееся не повлияло на температуру в квартирах горожан. Ремонтные бригады обещают устранить поломку к вечеру. По словам представителя ТЭЦ, параллельно ведется ремонт котла, который был остановлен по непонятным причинам еще в начале января. Работы планируется завершить 9 февраля.

В рабочую группу, организованную в связи с аварийной ситуацией, вошли представители управления ЖКХ и энергетики правительства ЕАО, управления ЖКХ мэрии Биробиджана и представители ГУ МЧС России по ЕАО. Группа будет следить за тем, как ведутся ремонтные работы, сообщает ИА EAOMedia.

Напомним, проблемы на ТЭЦ Биробиджана возникли еще в начале отопительного сезона. Там произошел целый ряд аварий, в результате которых жители города замерзали в своих домах. После одного из таких ЧП в некоторых квартирах и учреждениях полопались батареи. Самая крупная авария на ТЭЦ случилась 17 ноября.