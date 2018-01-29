Премьер-министр Киргизии извинился перед жителями из-за аварии на ТЭЦ

Киргизский премьер Сапар Исаков извинился перед жителями Бишкека за то, что в их квартирах температура опустилась до 10–12 градусов. Политик пообещал наказать виновных в авариях на ТЭЦ.

За последние три дня на ТЭЦ в киргизской столице произошли две аварии. В результате температура воды в трубах отопления города понизилась до минимума. Авария произошла на фоне аномального похолодания. По всему городу открыты временные пункты обогрева. Всего за минувшие сутки в них обратилось около 800 человек. Температура в квартирах Бишкека опустилась до 10–12 градусов.

Исаков выпустил заявление, в котором заверил жителей, что все виновные независимо от занимаемых должностей понесут наказание. «Понимаю всю тяжесть ситуации, и то, что приходится испытывать горожанам в эти непростые дни. Как глава правительства прошу прощения за сложившуюся ситуацию», — отметил политик.

Ранее портал iz.ru сообщал, что все детские сады столицы Киргизии закрыты в связи с морозами и аварией на городской ТЭЦ.