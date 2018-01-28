Детские сады в Бишкеке закрыты из-за морозов и аварии на ТЭЦ

Все детские сады столицы Киргизии закрыты в связи с морозами и аварией на городской ТЭЦ.

Информация об этом содержится в сообщении пресс-службы мэрии Бишкека, распространенном в воскресенье, 28 января.

«Управлением образования мэрии города Бишкек в связи с резким похолоданием учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных организациях города приостановлен», — цитирует релиз «РИА Новости».

При этом в ночь на воскресенье в горных районах Киргизии температура упала до минус 40–45 градусов. Из-за аварии на единственной электростанции Бишкека температура в квартирах упала до 10–12 градусов.

24 января портал iz.ru сообщал об аномально холодной погоде в Кузбассе.

С 20 по 23 января текущего года в Кемеровской области от обморожений и переохлаждений пострадали 118 человек. Госпитализированы были 55 из них.

В населенных пунктах Яя и Мариинск Кемеровской области температура ночью опускалась в минувшие выходные до -47 градусов, а в Белогорске Кемеровской области люди остались без отопления в 30-градусный мороз.