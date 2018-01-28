Прямой эфир

Детские сады в Бишкеке закрыты из-за морозов и аварии на ТЭЦ

0
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все детские сады столицы Киргизии закрыты в связи с морозами и аварией на городской ТЭЦ.

Информация об этом содержится в сообщении пресс-службы мэрии Бишкека, распространенном в воскресенье, 28 января.

«Управлением образования мэрии города Бишкек в связи с резким похолоданием учебно-воспитательный процесс в дошкольных образовательных организациях города приостановлен», — цитирует релиз «РИА Новости».

При этом в ночь на воскресенье в горных районах Киргизии температура упала до минус 40–45 градусов. Из-за аварии на единственной электростанции Бишкека температура в квартирах упала до 10–12 градусов.

24 января портал iz.ru сообщал об аномально холодной погоде в Кузбассе.

С 20 по 23 января текущего года в Кемеровской области от обморожений и переохлаждений пострадали 118 человек. Госпитализированы были 55 из них.

В населенных пунктах Яя и Мариинск Кемеровской области температура ночью опускалась в минувшие выходные до -47 градусов, а в Белогорске Кемеровской области люди остались без отопления в 30-градусный мороз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
15 человек стали жертвами морозов в столице Киргизии
Аномальные морозы обесточили четыре села в Приморье

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017