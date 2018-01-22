Президент Киргизии ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Россией

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал договор о сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере. О подписании соответствующего закона информирует пресс-служба главы республики.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики «О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Договор о военном и техническом сотрудничестве был подписан президентом России Владимиром Путиным и бывшим киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым 21 декабря 2017 года. Стороны условились создавать условия для совместной работы предприятиям оборонной промышленности, совершенствовать механизм поставок военной продукции и сформировать технический компонент системы коллективной безопасности.

19 января Госдума добрила закон о ратификации протокола 2017 года, в соответствии с которым Россия списывает долг Киргизии в размере $240 млн.