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Президент Киргизии ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Россией

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Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ратифицировал договор о сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере. О подписании соответствующего закона информирует пресс-служба главы республики.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики «О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Договор о военном и техническом сотрудничестве был подписан президентом России Владимиром Путиным и бывшим киргизским лидером Алмазбеком Атамбаевым 21 декабря 2017 года. Стороны условились создавать условия для совместной работы предприятиям оборонной промышленности, совершенствовать механизм поставок военной продукции и сформировать технический компонент системы коллективной безопасности.

19 января Госдума добрила закон о ратификации протокола 2017 года, в соответствии с которым Россия списывает долг Киргизии в размере $240 млн.

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