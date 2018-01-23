Два работника ТЭЦ в Иркутске скончались в больнице после аварии

Два человека скончались в больнице после производственной аварии на Ново-Иркутской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области.

«Два человека скончались, за жизнь третьего борются врачи», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Сообщается, что трое работников предприятия были госпитализированы с термическими ожогами после прорыва трубы на ТЭЦ в Иркутске. ЧП произошло 22 января. Пострадавшие проводили сварочные работы на Ново-Иркутской ТЭЦ.

В результате происшествия была снижена подача тепла в Правобережном округе Иркутска и пригородном поселке Маркова, где проживают более 130 тыс. человек.

Портал iz.ru писал о том, что 18 января без теплоснабжения и горячей воды в Новосибирске остались более 40 жилых домов, школ и детских садов. ЧП произошло из-за прорыва теплотрассы.