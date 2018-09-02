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Лидер Roxette назвал Россию «чудесной страной»

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Лидер популярной шведской группы Roxette Пер Гессле в интервью Пятому каналу рассказал, что не раз выступал в России и считает ее «чудесной страной».

«У нас был огромный тур по России. Мы начали с Владивостока, а закончили Москвой и Санкт-Петербургом. Мы играли в разных городах, например, как это произносится? Краснодар? (смеется — ред.) Это было чудесное время, замечательные люди, прекрасные места. Россия очень большая страна», — рассказал музыкант.

В беседе с телеканалом исполнитель также сообщил, что хотел бы повторить большой тур по России и выступить, там, «где еще не играл никто». По оценкам Гессле, гастроли заняли бы около месяца.

Осенью Гессле отправится в новый сольный тур. Он стартует 11 октября в немецком Гамбурге и завершится 16 ноября в шведском Гетеборге. В России коллектив даст два концерта. 30 октября группа выступит в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, а 1 ноября — в московском Crocus City Hall.

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