Лидер Roxette собрался в Россию с новым большим туром

Солист шведской группы Roxette Пер Гессле признался, что хотел бы повторить большой тур по России, поскольку ему очень понравилось выступать в этой стране. Об этом он признался в интервью Пятому каналу.

«Мы делали большой тур по России. Я бы хотел снова сделать что-то подобное, сыграть в тех местах, где еще не играл никто, у вас очень крутые люди. Думаю, этот тур занял бы около месяца, потому что Россия очень большая страна», — отметил музыкант.

При этом вокалист отметил, что предпочел бы дать концерты в городах, «где не выступал никто». «Все ездят выступать в Москву или в Санкт-Петербург, а не в Новосибирск, в этом есть разница», — пояснил Гессле.

Кроме того, лидер группы Roxette отметил, что в последнее время музыкальная индустрия сильно изменилась по сравнению с 1990-ми. В частности, музыкант отметил, что раньше поклонники изучали историю музыкальных групп и собирали альбомы, а современное поколение «слушает всё подряд».

Ранее Пер Гессле отметил, что посвятил сольный тур по Европе бывшей солистке Мари Фредрикссон, которая ушла из коллектива в 2016 году.