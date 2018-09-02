Солист U2 Боно потерял голос во время концерта

Группа U2 отменила второй концерт в Берлине 1 сентября после того, как ее солист Боно потерял голос в ходе мероприятия.

Группа выразила сожаление из-за отмены концерта. Как говорится в сообщении на сайте U2, «Боно был в отличном состоянии перед шоу, но после нескольких песен он совершенно потерял голос». Пока неизвестно, что именно произошло с Боно. Отмечается, что исполнитель консультируется с медиками.

Фанаты группы опубликовали видео в социальных сетях, на которых Боно заверяет публику, что не курил, и просит выключить дым-машины.

Журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, подвел итоги составления ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первую строчку в нем заняла ирландская рок-группа U2, заработавшая более $54 млн.