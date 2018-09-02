Солист U2 Боно потерял голос во время концерта
Группа U2 отменила второй концерт в Берлине 1 сентября после того, как ее солист Боно потерял голос в ходе мероприятия.
Группа выразила сожаление из-за отмены концерта. Как говорится в сообщении на сайте U2, «Боно был в отличном состоянии перед шоу, но после нескольких песен он совершенно потерял голос». Пока неизвестно, что именно произошло с Боно. Отмечается, что исполнитель консультируется с медиками.
Фанаты группы опубликовали видео в социальных сетях, на которых Боно заверяет публику, что не курил, и просит выключить дым-машины.
Momento que deu falha na voz do B mas Infelizmente o show foi cancelado. Irão devolver o dinheiro para as pessoas que quiserem e mesmo assim farão um show posteriormente. Espero que fique bem mozão, estamos preocupados com você e sua saúde em primeiro lugar 😭❤️ Via: Basbass #U2 #Bono #U2eiTour #Berlin #U2Berlin
Публикация от U2 da Depressão. 🇧🇷 (@u2dadepressao_) 1 Сен 2018 в 1:26 PDT
Журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, подвел итоги составления ежегодного рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Первую строчку в нем заняла ирландская рок-группа U2, заработавшая более $54 млн.