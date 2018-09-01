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Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Киеве

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Фото: ТАСС/Daniel DeSlover
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Солист американской поп-рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял украинский флаг во время выступления в Киеве 31 августа. Поступок музыканта фанаты сняли на видео.

На кадрах видно, как певец держит в руках национальный символ украинского государства под радостные крики поклонников. Отмечается, что Рейнольдс поднял флаг во время исполнения хита It’s Time и держал его до конца композиции.

Вместе с тем на выступлении группы в Москве, состоявшемся на стадионе «Лужники» 29 августа, барабанщик Дэниел Платзман поднял над головой российский флаг.

Ранее в августе сообщалось, что клип Whatever It Takes группы Imagine Dragons был признан лучшим рок-видео в номинации премии MTV Video Music Awards.

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