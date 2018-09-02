В Москве проходит прощание с Иосифом Кобзоном

Прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, который скончался от онкологического заболевания в возрасте 80 лет, проходит в Москве в Концертном зале имени Чайковского.

У входа в зал выстроилась длинная очередь желающих проститься с певцом. Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении венков от друзей, негромко звучат его песни. Друзья и коллеги Кобзона выражают соболезнования его вдове и детям. Также церемонию прощания посетил президент России Владимир Путин.