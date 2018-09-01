В Петербурге арестовали 15-летнего похитителя ящика пива

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал 15-летнего жителя Северодвинска, который похитил из магазина ящик пива. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов (ОПС).

По информации следствия, инцидент произошел 24 августа в 21:30. Подросток совместно с еще несколькими лицами открыто похитил из продуктового магазина на Суворовском проспекте ящик пива стоимостью 1,6 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления, пишет «РИА Новости».

Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Ранее он не был судим, однако привлекался к административной ответственности и находился на учете в ОДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области. На данный момент нигде не учится и не работает.

3 января в Копенгагене неизвестный похитил самую дорогую в мире бутылку водки. Ее стоимость составляет около $1,3 млн. О краже сообщил владелец бутылки коллекционер Брайан Энгберг. По его словам, неизвестный проник в бар Cafe 33, где была выставлена коллекция водок, и похитил бутылку «Руссо-Балт».

Столь высокая стоимость бутылки объясняется тем, что на ее изготовление ушло по 3 кг золота и серебра. Помимо этого, сосуд украшен кожей, которая использовалась в отделке автомобиля 1912 года выпуска, принимавшего участие в Ралли Монте-Карло.

Позже бутылка была найдена полной на местной стройке.