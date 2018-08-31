Подросток в Коми сжег российский флаг в канаве

Полиция Республики Коми проводит проверку того, как подросток похитил и сжег российский флаг в канаве. Об этом сообщает сайт регионального МВД.

По данным ведомства, 16-летний подросток снял флаг России с крыши здания сельской администрации в селе Деревянск Усть-Куломского района республики, после чего сжег его в канаве недалеко от одного из домов села. Остатки ткани он выбросил в кусты за обочиной, пишет Федеральное агентство новостей.

На вопрос о причинах своего поступка молодой человек ответил, что совершил это из хулиганских побуждений, сообщает телеканал «360». Известно, что подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.