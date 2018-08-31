Иран убеждает Vitol Group продлить соглашение о поставках нефти на $1 млрд

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) убеждает швейцарскую Vitol Group продлить срок действия соглашения об авансовом финансировании поставок нефти на сумму $1 млрд.

Соглашение между компаниями было заключено еще в 2016 году, однако в последнее время швейцарская компания ограничила выполнение сделки из-за введенных Соединенными Штатами санкций на экспорт иранских нефтепродуктов, пишет газета The Wall Street Journal.

В результате Vitol Group может отказаться продлять соглашение, опасаясь попасть под американские санкции, при этом в самой компании заявили, что полностью выполняют все относящиеся к делу нормативы.

В мае США объявили о намерении возобновить санкции против Ирана, обвинив Тегеран в разработке ядерного оружия и обогащении урана в обход Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о поэтапном восстановлении санкций, на следующий день вступил в силу первый блок ограничений, касающихся автомобильного сектора, торговли золотом и другими металлами, операций с иранской национальной валютой. Второй блок вступит в силу в ноябре.