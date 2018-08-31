Москвичам пообещали июльскую погоду в начале сентября

В начале сентября москвичей порадует теплая июльская погода. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода очень комфортная. И 1, и 2 сентября, в выходные дни, и в последующие дни рабочей недели лето продолжается, причем в июльском исполнении», — приводит слова синоптика телеканал «360». В дневные часы ожидается температура воздуха от + 24 до +27 градусов, однако не исключены небольшие осадки.

Вместе с тем до середины сентября температура воздуха будет превышать норму на 3,4 градуса, но во второй половине месяца будут дожди, а температурные показатели вернутся к нормативным значениям.

Лето 2018 года стало одним из самых длинных по метеорологическим показателям и длится уже 123 дня. По мнению метеорологов, это не предел. Самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений зафиксировано в 1996 году. Тогда оно длилось 130 дней.